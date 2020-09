Ubriaco e drogato stava aggredendo la compagna in casa a Morciano: arrestato 35enne

Cronaca

Morciano di Romagna

| 11:01 - 16 Settembre 2020

Ubriaco e drogato la stava malmenando in casa al punto che le urla di lei, 37enne riminese, hanno allertato i vicini di casa a Morciano di Romagna, che martedì sera hanno chiamato spaventati i carabinieri. Presto intervenuti, i militari hanno cercato di far ragionare l'uomo, un 35enne cattolichino pregiudicato, evidentemente alterato dall'uso di alcol e droga, e sono riusciti a condurre fuori casa la donna e ad accompagnarla in ospedale per le cure del caso. Per lei una prognosi di 25 giorni, per lui invece l'arresto con l'accusa di maltrattamenti e lesioni e il trasporto al carcere di Rimini.



Pochi mesi prima i carabinieri erano intervenuti perché i due, al termine dell’ennesimo litigio ed entrambi in preda all’alcool e alla droga, erano venuti alle mani in mezzo alla strada. In quella occasione la donna aveva accennato una prima denuncia dei fatti, a seguito della quale all’uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento alla compagna. Ma poche settimane fa è stata proprio la donna a tornare da lui fino all’epilogo dell’altra notte.