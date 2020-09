Svaligiatore seriale di parchimetri a Riccione, in auto quasi 3 mila euro di monetine rubate

Cronaca

Riccione

| 10:41 - 16 Settembre 2020

Nottata movimentata per i carabinieri di Riccione che sono intervenuti in via Ponchielli a Riccione dopo che un portiere di notte di un albergo li ha chiamati per aver notato un uomo armeggiare vicino alle colonnine del parchimetro. Le due gazzelle sono arrivate sul posto che il ladro era ancora in azione. Alla vista delle autoradio ha abbandonato i ferri del mestiere e ha iniziato a correre: un inseguimento a piedi conclusosi poco dopo quando l’uomo, un moldavo pregiudicato classe 88, è stato raggiunto ed ammanettato.

Si tratta di un vero e proprio professionista che era riuscito non solo a sventrare la colonnina di via Ponchielli ma anche un altro parchimetro in viale Torino, racimolando un cospicuo bottino di circa 700 euro. Il maltolto è stato così riaffidato alla Polizia Locale di Riccione, mentre per l’uomo si sono spalancate le porte delle camere di sicurezza della compagnia di Riccione in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata presso il tribunale di Rimini. Poco dopo il suo arresto le ricerche dei carabinieri hanno consentito di localizzare anche l’autovettura dell’uomo e di recuperare al suo interno un borsone colmo di monete per un totale di 2.200 euro. Proseguiranno le indagini per risalire alla proprietà di quanto rinvenuto.