Diffondono il video intimo di una 15enne: due 22enni di San Marino patteggiano la pena

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:59 - 16 Settembre 2020

Tre giovani di San Marino sono finiti nei guai davanti al tribunale di Bologna per aver ceduto e diffuso il video intimo di una 15enne e per averla di conseguenza diffamata. Il primo, un 22enne, è accusato di diffusione di materiale pornografico e ha patteggiato una pena - sospesa - di 8 mesi per aver inoltrato via Whatsapp un video intimo trovato della 15enne, trovato nel cellulare di lei lasciato incustodito durante una manifestazione sportiva nel 2018. Un altro 22enne di San Marino ha patteggiato un anno e 3 mesi per diffamazione aggravata. Un terzo giovane della repubblichina ha chiesto la derubricazione dell'accusa di cessione del materiale, con la speranza di essere inviato a fare lavori di pubblica utilità.