Compie venti anni ‘Primafila’, primo lifestyle magazine della Riviera

Attualità

Rimini

| 16:11 - 15 Settembre 2020

Venti anni di Primafila Magazine.

Cinema, eventi, moda, design, cultura: compie 20 anni il primo lifestyle magazine della Riviera. Primafila è il freepress dedicato alle anteprime del grande schermo, arte, teatro, musica, benessere, fashion e viaggi.

Riferimento indiscusso sul territorio in grado di coniugare cultura, spettacolo e news.



Il periodico di cinema, cultura e attualità che da 20 anni racconta la Settima Arte e i suoi protagonisti.

Venti anni che non sono volati affatto. Tra il 12 e il 13 settembre del 2000 nasceva questo giornale. “E i primi venti anni di vita di Primafila sono stati intensi, pieni di sensazioni assai diverse. Sono stati anni di emozioni, gioie e lacrime, di felicità e ostacoli. Anni, soprattutto, di lavoro, di tanto tanto lavoro” scrive l’editore Francesco Billitteri.





“Erano ottocento, mille i lettori di Primafila in quei giorni. Oggi sono decine di migliaia ogni giorno, qualche zero in più per le pagine sul web. Una comunità, appunto, nata con noi e che continua a seguirci in questi anni, senza abbandonare quella che è diventata per molti, e ce lo raccontano spesso, un punto di riferimento cinematografico affidabile e una «buona abitudine quotidiana ».





E in questo compleanno speciale è lungo l'elenco dei nomi di chi ha contribuito a far crescere Primafila a cui vanno i ringraziamenti. A partire dai lettori, tutta la redazione e i partner: insieme abbiamo creduto in questa avventura anche in tempi difficili”, così conclude Billitteri.