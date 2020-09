Cerca di rubare una bici, ma viene notato del portiere di un hotel che chiama la Polizia. Nei guai 27enne

Cronaca

Rimini

| 15:35 - 15 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Un 27enne italiano, con precedenti di Polizia e precedenti penali per spaccio, reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato a Rimini nella notte tra ieri e oggi (lunedì 14 e martedì 15 settembre). Le ipotesi di reato sono la resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato; inoltre il giovane è indagato per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.



L'arresto è stato eseguito dalla Polizia, a seguito dell'intervento in un hotel dove si stava consumando il tentativo di furto di una bicicletta. Il 27enne è stato colto sul fatto dagli agenti, mentre cercava di scappare, trovandosi però la strada sbarrata da un cancello elettrico. Ha iniziato a dare in escandescenze, prima inveendo contro il portiere, che aveva assistito al tentativo di furto dalle telecamere di videosorveglianza e aveva prontamente allertato le forze dell'ordine; poi contro i poliziotti. Durante il tragitto hotel-Questura, sull'auto di servizio della Polizia, il ragazzo non si è calmato e anzi ha preso a testate il finestrino della vettura, finendo per piegare il supporto dello sportello e facendo quindi cadere il vetro del finestrino stesso.