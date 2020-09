Voleva entrare in Tribunale con un coltello a serramanico: donna denunciata

Cronaca

Rimini

15 Settembre 2020

Il coltello sequestrato.

Ha cercato di entrare in Tribunale a Rimini, per prendere parte a un processo, portando un coltello a serramanico nella borsa. Una 38enne di origine straniera, domiciliata a Morciano di Romagna, è stata così denunciata per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi. E' quanto avvenuto nella tarda mattinata odierna (martedì 15 settembre): al varco del metal detector è scattato l'allarme, a causa dell'arma che la donna portava con sé, nella borsa, e che è stata ovviamente sequestrata. La 38enne non ha saputo dare giustificazioni per quanto accaduto.