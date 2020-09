Continuano le visite del Prefetto nei comuni della provincia, oggi tappa a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:05 - 15 Settembre 2020

Accolto dal Sindaco Fabrizio Piccioni e dalla giunta comunale, oggi il Prefetto S.E. Giuseppe Forlenza ha fatto una visita ufficiale a Misano Adriatico. Presenti all’incontro anche le forze dell’ordine del territorio. “Sto incontrando un territorio coeso e dinamico – ha detto il Prefetto – nel quale prevale il senso di comunità. Confesso che mi sto affezionando ogni giorno di più e colgo una capacità organizzativa davvero rilevante per ciò che concerne gli eventi e l’ho apprezzato anche domenica a Misano World Circuit. L’organizzazione di alcuni rilevanti eventi che ha caratterizzato anche questa stagione estiva nella provincia riminese, nel rispetto delle misure precauzionali e degli appositi protocolli di sicurezza anticovid, ha messo in luce una straordinaria capacità di attrazione turistica del territorio anche in un contesto emergenziale, come già rappresentata al Ministero dell’Interno, ai fini delle successive valutazioni sulle esigenze di organico delle Forze dell’Ordine. Stesso lavoro condiviso sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, all’insegna della tempestività nello scambio di informazioni e nel monitoraggio attento di tutti i movimenti economici”. “Ringrazio il Prefetto per la sua visita – ha detto il Sindaco Fabrizio Piccioni dopo aver illustrato le caratteristiche peculiari del territorio di Misano Adriatico - stiamo lentamente uscendo da un periodo molto complicato nel quale la pandemia ha chiesto al sistema Pubblico una prova importante. Al di là dei giudizi di natura politica possiamo dire di aver sentito lo Stato, la Regione e la Provincia vicini a noi Comuni che stiamo vivendo a stretto contatto con la comunità i problemi e talvolta anche un disagio sociale da assistere”. Al termine della visita in Comune, il Sindaco ha accompagnato la delegazione prefettizia ad una visita a Misano World Circuit.