Ai domiciliari, litiga con i genitori e scappa di casa dagli amici. Arrestata

| 14:35 - 15 Settembre 2020

La Polizia di Forlì ha arrestato una 25enne italiana, residente a Rimini, con numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile l'hanno fermata in flagranza del reato di evasione: si era allontanata dal suo domicilio di Rimini, dove si trovava agli arresti domiciliari. A seguito di un litigio con i genitori, che volevano convincerla a entrare in comunità per farsi curare, la giovane si era allontanata per raggiungere alcuni amici di Forlì e aveva trovato alloggio in una struttura per studenti. Il Gip del tribunale di Forlì ha convalidato l'arresto e disposto per la ragazza gli arresti domiciliari, in attesa del processo.