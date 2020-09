L'allenatore di Triathlon Francesco Aluigi si racconta in un libro

Sport

Rimini

| 14:02 - 15 Settembre 2020

Nel riquadro Francesco Aluigi.

Negli ultimi anni si è registrata un'eccezionale ascesa del Triathlon, disciplina che ha registrato un sorprendente incremento di atleti su scala nazionale. Francesco Aluigi è uno dei tecnici più preparati e competenti della Federazione Italiana Triathlon. Dal 1996 ha iniziato a praticare questa disciplina, già da tempo nuoto, bicicletta e corsa facevano parte del suo allenamento quotidiano. Oggi è un allenatore professionista di Triathlon, segue atleti di ogni categoria e per ogni distanza di gara, sia in Italia che all'estero. Così Aluigi ha deciso di raccontare la sua esprienza in un libro, scaricabile in formato Kindle su Amazon: "Confessioni di un allenatore di Triathlon", scritto con Bianca Nannini. "Istantanee di un allenatore che, con onestà verso di sé e verso i suoi atleti, si confessa esprimendo dedizione e rispetto per lo sport in generale e il Triathlon in particolare", recita la tag-line dell'opera.