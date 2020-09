Rimini: ratificate variazioni al bilancio comunale per scuole, centri estivi e impianti sportivi

Attualità

Rimini

| 13:32 - 15 Settembre 2020

Palazzo Garampi, sede del municipio di Rimini.

Questa mattina (martedì 15 settembre) la V Commissione è stata convocata per ratificare alcuni provvedimenti assunti dalla giunta comunale di Rimini su scuole, centri estivi e impiantistica sportiva. Quest'ultimo capitolo ha registrato una variazione di bilancio sostanziosa, di 1,8 milioni (765.000 euro finanziati da Anthea) per lavori di manutenzione e riqualificazione che stanno interessando ancor'oggi una ventina di strutture. Sul fronte delle scuole, parere positivo anche sulla perizia per la nuova primaria Montessori (97 mila euro) e sugli investimenti fatti attraverso risorse ministeriali 467.000 euro per garantire l'avvio in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative del nuovo e particolare anno scolastico appena iniziato, quindi per interventi dedicati al personale, all'implementazione dei servizi. È stato inoltre riportato a bilancio il finanziamento ministeriale di 320.000 per centri estivi, dedicati al servizio di mensa e contributi a privati. La V Commissione ha anche ratificato una variazione per l'utilizzo dei contributi provenienti dalla Regione per andare incontro alle esigenze delle famiglie alla luce delle difficoltà emerse dopo il lockdown, tra cui: 292mila euro a sostegno della locazione, 955mila euro per il fondo alla lotta per la povertà, 52mila euro per il divario digitale, 670mila euro per scuola e arredi.



"Durante l'estate non ci siamo fermati – sottolinea l'assessore al Bilancio Gian Luca Brasini – e siamo riusciti a predisporre quegli interventi che ci hanno consentito di garantire un avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza, così come di preparare il terreno per la nuova stagione sportiva, senza dimenticare il sostegno alle fasce più deboli e alle famiglie, a cui in autunno sarà dedicata una serie di interventi mirati".