Bar Luciano: il primo chiosco da spiaggia è bottega storica

Attualità

Rimini

| 13:13 - 15 Settembre 2020

Immagine d'epoca del Bar Luciano.

Come un salto negli anni '60, con macchine del caffè, juke box, foto e documenti in esposizione, a testimoniare con orgoglio lo sviluppo di una attività di famiglia che è anche un pezzo della storia di Rimini. L'iscrizione numero 37 all'albo comunale delle botteghe storiche riminesi è, in realtà, una novità assoluta. Si tratta infatti del primo bar chiosco da spiaggia, il bar Luciano di di Magnani Enrico e C. SAS, iscritta nel Registro imprese di Rimini per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con insegna "Bar Luciano", a Bellariva - via Lungomare Di Vittorio 54.

Si può considerare una novità assoluta visto che, pur essendo presente nel Registro delle botteghe storiche riminesi un precedente locale ubicato direttamente sull'arenile, si tratta in realtà di una tipologia commerciale assai differente, trattandosi del ristorante stellato Guido.



Il Bar Luciano rappresenta invece il classico bar chiosco della spiaggia riminese, di cui è stato il precursore nella zona di Bellariva. Una gestione famigliare che continua tuttora e che ha già iniziato a formare i figli e nipoti per continuarla in futuro. Una famiglia profondamente legata alla propria attività, tanto che hanno conservato foto e documenti dall'inizio del cantiere in poi, con uno spaccato interessante anche sulla Rimini di quel periodo. I sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali hanno evidenziato come il collegamento funzionale e strutturale degli arredi originali con l'attività svolta attualmente è evidente e rilevante. ha consentito, ad esempio, di accertare l'esposizione nella sala della macchina del caffé in uso nei primi anni 60 e l'allestimento, ben visibile e evidenziato nell'arredamento interno, una serie di fotografie e documenti d'epoca, presentati in modo da suggerire la storia del contesto sociale e urbanistico e l'evoluzione dell'esercizio nel corso di cinque decenni.