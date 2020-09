La WeFree Run diventa 'a distanza': già in 400 si sono iscritti

Sport

Coriano

| 12:46 - 15 Settembre 2020

Partenza di una vecchia edizione della WeFree Run.

Ultima settimana per partecipare alla WeFree Run a sostegno delle attività di prevenzione di San Patrignano. Sono già quasi 400 coloro che si sono già iscritti alla virtual race promossa dalla comunità e partita il 5 settembre per diffondere il messaggio di un mondo libero dalle dipendenze. Organizzata per la prima volta a distanza, la WeFree Run sta coinvolgendo centinaia di sportivi, associazioni, famiglie e amici che, nel rispetto delle norme anti Covid, corrono la podistica di 12 km o fanno la camminata di 3,5 km ovunque si trovino, sul tracciato che preferiscono. Fra i tanti sostenitori anche il campione di pugilato Matteo Signani, che ha corso testimoniando la propria vicinanza a San Patrignano.



La virtual race, resa possibile grazie al sostegno di Aon, Despar, Cimberio e Kappa, continua fino a sabato per i runner e fino a domenica mattina per chi opta per la camminata. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito run.wefree.it, con una donazione minima di 10 euro a persona a sostegno della Comunità e delle attività di prevenzione del progetto WeFree.



Ogni iscritto riceverà il kit digitale dell’evento, con materiali informativi, gadget e giochi. I partecipanti alla corsa riceveranno il link ad un modulo online da compilare con il proprio miglior tempo per la classifica finale, allegando uno screenshot o una fotografia del cronometro e contachilometri. I vincitori riceveranno un pacco con i ghiotti prodotti enogastronomici di San Patrignano e un premio dello sponsor. Sia chi correrà, sia chi camminerà, potrà infine partecipare al contest per raccogliere il maggior numero di like e vincere la maglietta ufficiale della WeFree Run 2020. E’ sufficiente indossare qualcosa di arancione, postare la propria foto o il proprio video su Facebook usando l'hashtag #wefreerun20 e taggando @comunitasanpatrignano.