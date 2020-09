Moto: giovedì a Misano una serata dedicata allo storico dottor Costa

Sport

Misano Adriatico

| 12:42 - 15 Settembre 2020

Il dottor Costa.

'Voglio correre' arriva a Misano. Giovedì 17 settembre alle ore 20.30 in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico, in programma un evento da non perdere con il dottor Claudio Marcello Costa, per tutti 'dottorcosta', che sarà protagonista con il suo docufilm di una serata unica. La pellicola ripercorre per intero la storia della clinica mobile, le gesta di grandi piloti, gli interventi e recuperi "impossibili" che hanno consacrato la storia del 'dottorcosta' e dei suoi centauri. Un viaggio incredibile nella storia del motociclismo a partire dagli anni 70 sino ai giorni nostri passando per momenti epici ed altri dolorosi. E' la storia di un uomo che ha speso la sua vita a servizio dei piloti. Si prospetta un evento davvero speciale con ospiti illustri tra cui Loris Capirossi, Franco Uncini, Lucio Cecchinello, Manuel Poggiali, Massimo Roccoli e tanti altri personaggi che hanno reso celebre il mondo delle due ruote. L'evento, che rientra nel palinsesto di The Riders' Land Experience, è organizzato nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19 dal Moto Club Misano Adriatico, col Patrocinio del Comune di Misano Adriatico. Presenta la serata la giornalista Silvia Orsini. Biglietti in prevendita 10 euro, da acquistare prenotando ai numeri 334/3625555 e 335/5498984.