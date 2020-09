Nuova antenna a Coriano, riapre la trattativa tra l'amministrazione e l'operatore telefonico

Attualità

Coriano

| 12:18 - 15 Settembre 2020

Il castello malatestiano di Coriano.

L'annuncio dato domenica dalla sndaca di Coriano Domenica Spinelli in merito alla riapertura della trattativa con Windtre S.p.A. per concordare un nuovo sito per l'antenna ancora oggi prevista a soli 30 metri dalle mura rinascimentali del castello malatestiano di Coriano non può che lasciare soddisfatti i componenti del comitato No Antenne. «Abbiamo richiamato su questa vicenda l'attenzione di tutto il mondo della cultura e dell'arte riminese perché siamo consapevoli che questa non è una faccenda di paese: il Rinascimento italiano e i suoi lasciti sono patrimonio universale. Lottiamo non solo per questo Castello e per questo centro storico, ma per tutti i Castelli e per tutti i centri storici che potranno essere oggetto della stessa incredibile superficialità. Coriano non deve essere il precedente di come si possano mettere queste maledette antenne ovunque, Coriano dovrà essere il precedente e l'esempio virtuoso di cosa non si può assolutamente fare e di come, con determinazione, fermezza e intelligenza, si possono far valere principi inalienabili di tutela e salvaguardia dei nostri ambienti di vita. Sappiamo che il nostro impegno non finisce qui. Sappiamo che dovremo vigilare ancora. Abbiamo imparato che la cosa pubblica non può essere appannaggio dei soli amministratori eletti, la partecipazione è essenziale alla vita democratica. E dovrebbe essere così non solo per fermare decisioni sbagliate e in contrasto con la Costituzione e la forma di civiltà nostra propria, ma anche e soprattutto per determinare insieme agli amministratori tutti i passaggi di costruzione del governo dei territori in cui viviamo. La democrazia o è partecipata o non è».