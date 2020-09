Al via gli allenamenti per il Basket San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 12:12 - 15 Settembre 2020

Gli allenamenti in casa Titans.

È partita ieri sera (lunedì 14 settembre), con il primo allenamento, la stagione 2020/2021 della Pallacanestro Titano. Alla presenza del presidente Marco Ciacci, roster e staff tecnico si sono riuniti per i saluti di rito e i primi accenni al programma delle settimane che verranno.

Poi tutti in campo, con preparazione atletica condotta da Davide Macina e parte tecnica con coach Porcarelli. Presenti tutti i giocatori del roster.

Per non lasciare nulla al caso, prima della partenza, nello scorso fine settimana, squadra e staff sono stati sottoposti a test sierologico, i cui risultati hanno dato esito negativo per tutti i componenti.