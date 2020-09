Coppia di pusher unita dall'amore e dal pollice verde: in manette coltivatori di marijuana

Cronaca

Rimini

| 11:45 - 15 Settembre 2020

Nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre i carabinieri della tenenza di Cattolica hanno notato aggirarsi nelle vie di San Giovanni in Marignano una giovane coppia. Incuriositi dall’atteggiamento guardingo dei due, hanno iniziato a osservarli a distanza fino a sorprenderli nel momento della cessione di stupefacente a un giovane del pesarese. Immediatamente avvicinati e bloccati, i carabinieri hanno accertato che era appena stata spacciata una consistente dose di marijuana, 80 grammi circa. Quindi è scattata nei confronti dei tre una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire, nell’appartamento della coppia residente in paese due piante di marijuana con infiorescenze ed altra sostanza stupefacente pronta per lo spaccio, per un totale di circa 750 grammi. Per questo motivo un 31enne pregiudicato e la compagna, una 30enne cattolichina, sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, così come tutta la marijuana rinvenuta e la somma contante di 900 euro, provento dell’attività illecita. Nella stessa circostanza l'acquirente è stato deferito in stato di libertà per il medesimo titolo di reato.