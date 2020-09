Rush finale per i tornei del Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 11:27 - 15 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Siamo al rush finale sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40. Nel tabellone Over 45 dopo Mattia Foschi (n.8) e Pietro Montemaggi (n.4) entra nei quarti anche Pietro Campi (Tc Parma, n.5), nell’Over 55 stacca il biglietto per i quarti Massimo Montanari, portacolori del Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli.



1° turno tabellone finale: Roberto Ugulini (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (3.5) 6-0, 6-1. 2° turno: Andrea Zini (3.5)-Villiam Ricci (3.4) 6-0, 6-0, Andrea Bonivento (3.2)-Ivan Gardini (3.4) 6-1, 6-2.



Ottavi: Campi (3.2)-Marco Gianfrini (3.4) 6-2, 0-6, 10-5.



Over 55, 1° turno tabellone finale: Marco Venturini (4.1)-Luigi Angelo Bertaccini (3.5) 6-3, 6-2. 2° turno: Andrea Milano (3.5)-Giuseppe Agostini (3.5) 6-2, 1-1 e ritiro, Roberto Meco (4.2)-Fausto Dante Pazzini (3.5) 6-3, 6-1.



Ottavi: Massimo Montanari (3.3, n.7)-Manrico Benetti (3.5) 6-3, 6-3.