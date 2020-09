Serie B softball: i Pirati superano agevolmente Potenza Picerna

Sport

Rimini

| 10:52 - 15 Settembre 2020

Domenica 13 settembre l'Erba Viva Junior Rimini ha superato in gara 1 e gara 2 Potenza Picena con due larghi punteggi: 9-2 e 10 a 0. Ottimo quindi il bilancio dei Pirati che proseguono la loro avanzata in testa alla classifica. Prossima trasferta il 20 settembre a Fano, reduce dal confronto con I Falcons: in gara 1 si sono imposti i fanesi, in gara 2 gli avversari. Occasione ghitota quindi per Rimini che in questo weekend può avanzare in classifica, portandosi a 3 partite di vantaggio sugli stessi inseguitori, Fano e Falcons.