Abbonamento annuale di Start Romagna, niente rimborso per i pensionati

Attualità

Rimini

| 08:10 - 15 Settembre 2020

Fa ancora discutere l'argomento rimborso da parte di Start Romagna per gli abbonamenti non usufruiti a causa del lockdown di questa primavera. Ce lo racconta una nostra lettrice: «Sono figlia di una vedova pensionata che vive con la pensione di reversibilità di mio padre: mi sono messa in contatto con Start romagna da luglio di quest'anno per chiedere il rimborso inerente al periodo Covid dell'abbonamento di mia mamma (annuale) ma di tutto punto , fino alla data odierna mi scrivono che gli unici aventi diritto a tale rimborso sono i pendolari e gli studenti, ma i pensionati? Le persone con disabilità? Le persone comuni? Spero si possa fare chiarezza».