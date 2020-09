Sport

Rimini

| 20:12 - 14 Settembre 2020

Stadio del Rimini calcio.

Il Rimini FC comunica che, come da indicazioni ricevute nella giornata odierna dalla Ausl dell’Emilia Romagna, tutti i componenti della rosa dovranno osservare una quarantena di due settimane a seguito della positività di un tesserato rilevata giovedì. Per non interrompere ulteriormente gli allenamenti, la società sta valutando la possibilità di effettuare un periodo di ritiro, rispettando tutte le norme di sicurezza, compresa la presenza giornaliera di un medico al seguito.