Coronavirus in regione, il 14 settembre 127 nuovi positivi di cui 74 già isolati

Attualità

Emilia Romagna

| 17:30 - 14 Settembre 2020

Sono0 127 i nuovi casi di persone affette da Covid-19 nella Regione Emilia-Romagna a seguito di 4859 tamponi refertati tra sabato e domenica. I casi attivi a seguito delle 2 guarigioni accertate e di nessun nuovo decesso sono 4064, 125 in più di quelli registrati sabato). A Rimini ci sono stati Rimini 7 nuovi casi, di cui 4 sintomatici. Dei nuovi infetti, 74 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 51 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 5. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni. Su 65 nuovi asintomatici, 28 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 7 tramite i test pre-ricovero, 29 grazie all’attività di contact tracing mentre in 1 caso l’indagine epidemiologica è ancora in corso. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (20), Piacenza (19), Ravenna (19), Reggio Emilia (18), Modena (15) e Parma (11). In isolamento a casa ci sono 3881 persone. I pazienti in terapia intensiva sono 18 (+1 da ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid 165 (+9).