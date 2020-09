Lavori alla ex Fornace di Bellaria, in arrivo 100 mila euro per sistemare le aree esterne

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:37 - 14 Settembre 2020

Ex Fornace Bellaria-Igea Marina.

La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto al Comune di Bellaria Igea Marina un finanziamento da oltre 100 mila euro approvando la proposta dell’amministrazione comunale “Fornace: la sicurezza tra tradizione e innovazione” per recuperare lo straordinario patrimonio della città acquisito dal Comune tra il 2017 e il 2018 e già oggetto di primi, significativi interventi di pulizia e sistemazione.



Il progetto intende proseguire l’opera di messa in sicurezza e decoro della struttura, posta per altro in una zona strategica del territorio comunale: una porta di ingresso alla città, connessione tra il centro e la periferia. Un luogo sospeso tra passato e futuro, che grazie all’impiego immediato dei nuovi finanziamenti vedrà perfezionare l’opera di sistemazione delle aree esterne; anzitutto, con la creazione di percorsi protetti e sicuri per avviare la frequentazione del luogo da parte della cittadinanza. Un passo importante nel processo di riappropriazione della ex Fornace da parte della comunità di Bellaria Igea Marina.



Interventi che consentiranno all’amministrazione comunale, già alla fine di questo mese, di organizzare un doppio appuntamento – i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane - che aprirà le porte della ex Fornace ai suoi primi ospiti: il tutto, in simbolica concomitanza con la 38^ edizione del Bellaria Film Festival, in una suggestiva unione tra cultura, tradizione, recupero urbano e del territorio.