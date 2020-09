Ciclismo: i risultati del Team Benessere e Sport in gara a Gallo di Petriano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:51 - 14 Settembre 2020

Sulla Sinistra Paolo Manfroni sul podio.

Continua il buon momento per la Benessere e Sport, anche domenica 13 settembre in località Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino, ha centrato l’ennesimo successo di questa ripresa post Covid. A salire sul gradino più alto Paolo Manfroni che bissa a distanza di sette giorni il successo ottenuto a Villagrappa di Forlì. Nella stessa gara ottimo secondo posto per Arnoldo Antonini. Il portacolori della Benessere e Sport aveva attaccato per tutta la gara cercando la fuga ma purtroppo ogni qualvolta tentava, il gruppo riusciva a chiudere. Inevitabile la volata finale che comunque lo premiava con un secondo posto di prestigio. Sempre nella stessa gara, settima piazza per Alfredo Novelli. Piazzamenti anche per Fabio Rastelli (6°) e Carlo Generali (9°) nella gara riservata ai Gentleman. In settimana due piazzamenti da San Carlo (RO). Mercoledì 9 settembre e sabato 12 settembre Claudio Ardondi ha attenuto un 4° al mercoledì e un 7° il sabato.