Raccolta differenziata smart con la sostituzione dei cassonetti Hera

Attualità

Rimini

| 15:22 - 14 Settembre 2020

Arrivano a Viserba monte di Rimini i nuovi contenitori Hera Smarty che saranno sostituiti in 18 postazioni e permetteranno di fare una raccolta differenziata ancora più smart. registrano i conferimenti grazie alla Carta Smeraldo, sono ancora più igienici senza maniglie e leve, hanno un volume doppio per l’indifferenziato e un oblò per l’organico. Sabato 19 e 26 settembre al Centro Sociale Viserba 2000 due punti di distribuzione dei kit. Nella zona residenziale di Viserba Monte di Rimini continua la graduale sostituzione dei cassonetti stradali con i nuovi contenitori Hera Smarty, i cassonetti innovativi e intelligenti, con sistema di riconoscimento utente e misurazione rifiuti per migliorare la qualità della raccolta differenziata, a cui accedere con la tessera (Carta Smeraldo). Oltre a quelli per la raccolta dell’indifferenziato, anche i cassonetti per la raccolta di carta e plastica-lattine saranno sostituiti con i nuovi contenitori, apribili con la Carta Smeraldo, in 18 nuove postazioni attualmente dotate di cassonetti con calotta.



In nuovo sistema, iniziato a fine febbraio e poi sospeso durante l’apice dell’emergenza sanitaria, interessa complessivamente oltre 3500 utenze, alle quali gli operatori Hera in febbraio avevano distribuito casa per casa la Carta Smeraldo e il materiale informativo (il kit per la separazione dell’organico e la guida per la raccolta differenziata). Per chi non l’avesse ricevuto a domicilio, può ritirare il kit presso il punto di distribuzione appositamente allestito al Centro Sociale Viserba 2000 in via Baroni 9, operativo sabato 19 e sabato 26 settembre dalle 9 alle 13.



Le novità del sistema smart

I nuovi contenitori Hera Smarty, oltre a riconoscere l'utente tramite tessera (Carta Smeraldo), registrano i conferimenti, incentivando la qualità della raccolta differenziata, sono ancora più igienici senza maniglie o leve.

Inoltre i cassonetti per l’indifferenziata, attualmente dotati di calotta da 15 litri apribili con transponder, saranno sostituiti con dei nuovi contenitori dotati di un “cassetto” di 30 litri, grande quasi il doppio rispetto alle attuali calotte, rispondendo così ad un’esigenza più volte espressa dai cittadini. Nel contenitore dell’indifferenziato è presente il pedale per richiudere il cassetto.

Nuovi anche i contenitori per i rifiuti organici che, come già avviene nelle zone a monte della Statale 16: sono dotati di un oblò, che consente di introdurre sacchetti di rifiuti di dimensione ridotte, con l’obiettivo di ridurre i conferimenti scorretti e migliorare la qualità del rifiuto raccolto. Solo se ben conferito e utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili, l’organico è avviato a effettivo recupero presso gli impianti, dove viene trasformato in compost, un terriccio utilissimo per l’agricoltura e il giardinaggio.



Punti di contatto Hera

Informazioni sul nuovo servizio si possono avere chiamando il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it e ora integrato con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.