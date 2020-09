Primo giorno di scuola a Santarcangelo con il saluto dell'amministrazione Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:07 - 14 Settembre 2020

Il colloquio di sindaca e assessora con la dirigente Romano a Santarcangelo.

nel giorno del rientro dopo i mesi di chiusuraIl rientro a scuola di alunni e studenti di Santarcangelo dopo i lunghi mesi della chiusura si è svolto regolarmente e senza particolari criticità. Lo hanno appurato personalmente anche la sindaca Alice Parma e l’assessora Angela Garattoni, che questa mattina (lunedì 14 settembre) hanno effettuato un sopralluogo alla succursale Saffi della scuola media Franchini e all’elementare Pascucci. La scelta di visitare il plesso di via Galilei è legata anche all’inizio della sperimentazione che ha portato alla chiusura al traffico veicolare della stessa via Galilei e di via Alighieri negli orari di entrata e uscita da scuola, con l’obiettivo di consentire agli studenti di raggiungere l’istituto in piena sicurezza sia dalla pista ciclo-pedonale di viale Marini che dai parcheggi vicini.



Dopo aver riscontrato l’esito positivo della misura, confrontandosi in merito anche con la dirigente scolastica Giovanna Frisoni, sindaca e assessora si sono spostate alla scuola Pascucci per un sopralluogo analogo. La suddivisione degli alunni sui quattro ingressi dell’edificio – due in piazza Ganganelli, uno su viale Mazzini e il quarto in via Bruno, chiusa al traffico per l’occasione – ha consentito un accesso delle classi regolamentato e graduale, come riscontrato anche in un colloquio con la dirigente scolastica Maria Luisa Romano.



Il consueto incontro di presentazione della figura di Rino Molari a ragazzi e ragazze delle prime presso la scuola superiore a lui intitolata, invece, si è svolto in video conferenza. In collegamento con la scuola e la presidente dell’Anpi provinciale di Rimini, Giusi Delvecchio, sindaca e assessora hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli studenti, che hanno ricevuto in dono dall’Anpi di Santarcangelo il volume “Per non dimenticare Rino Molari”, scritto da Pier Gabriele Molari (figlio di Rino) con lo storico Luciano Casali.



L’anno scolastico 2020/2021 ha visto l’amministrazione comunale mettere in campo una serie di misure straordinarie a supporto delle scuole per far fronte alle normative per la prevenzione del Covid-19. Per il positivo clima di collaborazione instauratosi nei mesi di lavoro che hanno portato alla riapertura delle scuole, sindaca e assessora ringraziano i dirigenti scolastici, il corpo insegnanti e i collaboratori, nonché le famiglie e naturalmente alunni e studenti di tutte le scuole di Santarcangelo.