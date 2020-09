Terza edizione del festival della Cultura tecnica a Bologna, l'adesione della Provincia

Eventi

Rimini

| 13:04 - 14 Settembre 2020

Anche quest’anno la Provincia di Rimini aderisce al festival della Cultura tecnica che giunge alla sua terza edizione. Il destival è un’iniziativa nata nella città metropolitana di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, sostenuta da numerosi partner territoriali, che dal 2018 viene realizzata su tutto il territorio regionale. Si tratta di un cartellone di eventi che hanno come comune obiettivo la valorizzazione della cultura tecnico-scientifica quale strumento di crescita, rinnovamento culturale, sociale ed economico.

Scuole, Enti Locali, Enti di formazione, imprese, associazioni, terzo settore, mondo della ricerca e dell'innovazione e, in generale, tutti i soggetti del territorio che condividono questo obiettivo, sono invitati a segnalare i propri eventi e iniziative affinché siano inseriti nel programma del Festival 2020, compilando l’apposito modulo scaricabile al link-

Gli eventi, per poter essere inseriti nel cartellone:

dovranno collocarsi nel periodo dal 15/10/2020 al 19/12/2020;

dovranno riguardare tematiche di tipo tecnico e/o scientifico, nel quadro dei seguenti obiettivi generali

far conoscere e valorizzare tutti i canali e indirizzi dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale;

promuovere una maggiore consapevolezza delle connessioni tra il fare e il pensare e l'importanza della tecnica e della scienza nelle nostre vite;

valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, sistema produttivo, enti locali e tutti i soggetti del territorio, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme sociale, culturale, economico;

dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori metropolitani rispetto ai temi suddetti;

dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori locali rispetto ai temi suddetti sul tema centrale di questa edizione cioè i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030;

gli eventi proposti dovranno essere gratuiti e aperti al pubblico; è possibile inserire eventi riservati a particolari categorie di destinatari (es. insegnanti, studenti di specifiche classi o fasce di età, imprese, ecc..) indicando l'opzione nel modulo di richiesta;

è possibile proporre iniziative da fruire a distanza, in presenza o con formule miste. In fase di realizzazione, tutte le iniziative dovranno in ogni caso tener conto delle norme di distanziamento sociale per la pandemia Covid-19 che saranno presenti nel periodo di attuazione del Festival.

Il modulo dovrà essere compilato e inviato entro e non oltre le ore 18 di lunedì 21 settembre. L'inaugurazione ufficiale del Festival, prevista il 14 ottobre dalle ore 9 alle ore 11, verrà trasmessa in diretta streaming con collegamenti dedicati ai singoli territori.