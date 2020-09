Mezzo in avaria al largo delle acqua di Miramare, intervento della Capitaneria di Porto

| 11:55 - 14 Settembre 2020

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari della Guardia Costiera di Rimini hanno prestato soccorso ad una unità da diporto con motore in avaria, il cui equipaggio era composto da quattro adulti e due bambini, a 1,5 miglia circa di distanza da Miramare. Mediante l’ausilio di un mezzo navale a disposizione della Capitaneria, l’unità e i diportisti sono riusciti a rientrare al porto di Rimini in buone condizioni di salute. La Capitaneria di Porto di Rimini raccomanda sempre la massima prudenza e rammenta l’utilizzo del numero blu 1530 per le emergenze in mare. Nella mattinata di ieri invece, presso le acque antistanti il porto di Riccione, personale militare della Guardia costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Riccione ha collaborato con i volontari della “Fondazione Cetacea onlus” di Riccione nella liberazione in mare di due piccole tartarughe (della specie caretta caretta).