'Incredibol!': il 16 settembre il ‘tour’ di presentazione della nuova edizione atterra a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:27 - 14 Settembre 2020

Incredibol Emilia Romagna.

C’è tempo fino al 29 settembre per partecipare alla nona edizione del bando Incredibol! l’INnovazione CREativa DI BOLogna, progetto nato nel 2010 a sostegno dello sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative dell’Emilia-Romagna attraverso contributi, spazi e servizi di accompagnamento.

In particolare, questa è un’edizione speciale dedicata a progetti di innovazione in campo culturale e creativo in reazione all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID 19.

L’avviso pubblico sarà presentato ai potenziali partecipanti mercoledì 16 settembre alle 11,30, in un incontro presso Museo della Città ‘Luigi Tonini’- Lapidario romano, via Luigi Tonini 1, Rimini

E’ un’iniziativa del Comune di Bologna in collaborazione con il Comune di Rimini.



LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Con una dotazione complessiva più che raddoppiata rispetto all’anno precedente, di 400.000 €, suddivisi in contributi fino a 20.000 € ciascuno, a seconda della dimensione del soggetto proponente, il bando sarà aperto a tutta la regione e andrà a finanziare progetti di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione già avviati o in fase di sviluppo, per adeguare la propria organizzazione agli effetti del COVID a medio e lungo termine, con particolare riferimento all’ambito dell’industria culturale e alla capacità di interagire con altri settori economici.

Anche quest’anno la partecipazione è possibile attraverso la compilazione di un form online, accedendo con credenziali di identità digitale ad alta affidabilità: tutte le informazioni sul sito di INCREDIBOL! www.incredibol.net



COS'È INCREDIBOL!

INCREDIBOL! - l'INnovazione CREativa DI BOLogna è un progetto nato nel 2010 e promosso dal Comune di Bologna, volto a favorire la crescita e la sostenibilità del settore ICC nella città e nella regione. Le otto edizioni del bando hanno visto 707 candidature per un totale di oltre 2000 partecipanti; i progetti vincitori sono stati 124, attivi in tutti gli ambiti creativi.

Nato come progetto pilota, è diventato un punto di riferimento per le imprese culturali e creative, grazie all'impegno del network di partner pubblici e privati che dedicano tempo, competenze e professionalità al consolidamento di un settore vitale e dai contorni difficili da definire, con peculiarità e necessità molto specifiche.

Incredibol! offre varie opportunità a supporto dei progetti imprenditoriali innovativi: uno sportello di orientamento, consulenze, formazione e una rete di partner formata da enti pubblici e privati già attivi sul territorio cittadino e regionale, contributi in denaro, promozione e altri strumenti per la crescita del settore economico più importante del futuro. Grazie al lavoro di questi anni, a marzo 2019 è stato possibile siglare un accordo di programma triennale tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative regionali, in linea con la 'strategia di specializzazione intelligente', S3 regionale.



LA RETE

Il progetto Incredibol!, coordinato dal Comune di Bologna e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna è realizzato grazia alla collaborazione di una rete di partner pubblico-privati, ovvero: Accademia di Belle Arti Bologna, ARCI Bologna, ART-ER, BAN – Business Angels Network, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Centro Musica, Città Metropolitana di Bologna - Progetti d'impresa, CNA Bologna, Demetra Formazione, Fare Lavoro, Federmanager Bologna-Ravenna, Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Flaminia, Fondazione Golinelli Fondazione Innovazione Urbana, Futura, IAAD, Legacoop Bologna, PerMicro, Romagna Tech, Studio Capizzi, Studio CS - Dottori Commercialisti, Studio Legale Pellegrino, Università di Bologna.



INCREDIBOL! 2020: IL TOUR REGIONALE

In partenza il tour di presentazione di Incredibol! 2020: un viaggio in Emilia-Romagna alla scoperta della nona edizione del bando.

Il tour toccherà numerose città della regione con eventi in presenza e online.

Durante gli incontri verranno illustrate le principali novità di quest’anno, analizzando l’avviso pubblico in tutti i suoi aspetti: i benefici offerti ai vincitori, i requisiti necessari per partecipare, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione della domanda.

Ecco le tappe e le date già in calendario (in aggiornamento):

MODENA lunedì 7 settembre ore 17,00 Laboratorio Aperto

FERRARA martedì 8 settembre ore 17,30 Laboratorio Aperto

PIACENZA mercoledì 9 settembre ore 17,30 Laboratorio Aperto

ZOLA PREDOSA giovedì 10 settembre ore 17 Co-Start Villa Garagnani

BOLOGNA lunedì 14 settembre ore 11,00 evento online

BOLOGNA lunedì 14 settembre ore 15,00 presso Città Metropolitana di Bologna

PARMA lunedì 14 settembre ore 17,30 presso Auditorium del Governatore

RIMINI mercoledì 16 settembre ore 11,30 presso Museo della Città Luigi Tonini

CESENA mercoledì 16 settembre ore 17,00 evento online

RAVENNA lunedì 21 settembre ore 17,30 evento online

Per aggiornamenti consultare il sito www.incredibol.net e la pagina facebook di INCREDIBOL!

Info e contatti:

incredibol@comune.bologna.it

051 2194747