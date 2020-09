Al Play Hall di Riccione 1235 atleti per il 15° Campionato Nazionale Acsi

Sport

Riccione

09:39 - 14 Settembre 2020

Martina Paracolli.

Sabato 12 settembre, dopo 10 giorni di gare, è terminato il 15° Campionato Nazionale ACSI 2020.

Hanno partecipato 63 società, dalla Sicilia, rappresentata dall’A.S.D. Winner Battiati (Catania), al Trentino, con il gruppo rottelistico di Val di Non.

Grazie all’impegno dei 1235 atleti, dei giudici di gara e dei numerosi accompagnatori è stato possibile, dopo la pandemia, svolgere il Campionato rispettando con rigidità le norme anti-Covid.

Il Play Hall di Riccione è stato allestito in modo impeccabile dagli organizzatori, ringraziando l’Amministrazione Comunale di Riccione e la Promotel per l’ospitalità.

L’A.S.D. Pattinaggio Artistico Riccione, oltre alla collaborazione nell’organizzazione del Campionato, ha presentato alle gare 25 atleti e 2 squadre specialità quartetti.

Buone prestazioni da parte di tutti, molte le medaglie:

Medaglia d’argento per Martina Paracolli – categoria Esordienti A, Viola Gabellini categoria Giovanissimi A, Sara Zaghini categoria Juniores ACSI e Ettore Baistrocchi categoria Esordienti Reg.le A.

Medaglia di Bronzo per il Quartetto Baby, formato da Martina Paracolli, Angelica Giovagnoli, Iris Muca e Jasmine Nocera, che ha debuttato con una buona esecuzione; Medaglia di Bronzo anche per il Quartetto Heart formato da Greta Nicoletti, Laura Gugnali, Giulia Sciannimanico e Asia Succi cat. Divisione Nazionale, che con la loro esecuzione hanno emozionato il pubblico presente, ballando sulle note del film “Io non ho paura”.

Il Presidente Gigliola Mattei e gli allenatori sono soddisfatti di come tutti gli atleti portati in gara si sono distinti per l’impegno e la serietà, contribuendo a conquistare un bel 6° posto nella classifica finale di Società su le 63 presenti.

La classifica di società è stata vinta dall’A.S.D. Skating Club Anguillara (ROMA)

L’A.S.D.Pattinaggio Artistico Riccione non si ferma ed è già pronta con l’organizzazione del “Campinato Italiano di Corsa FISR” Maratona di 42 Km, in programma a Riccione il 26 e 27 settembre. Alla gara, che si svolgerà lungo le strade di Riccione saranno presenti circa 400 atleti.