Lutto a Rimini: muore Dalida Carlini la figlia del pasticcere Tino

Attualità

Rimini

| 08:01 - 14 Settembre 2020

Dalida Carlini in Dal Piaz.

Rimini in lutto per la morte di Dalida Carlini in Dal Piaz, la figlia del pasticciere Tino, anche lui conosciutissimo in città e morto un paio di anni fa. La donna, 53 anni, combatteva da anni contro un brutto male e nei giorni scorsi il suo cuore ha cessato di battere. Amava il suo lavoro, anche l’Aibes (l’Associazione italiana barmen e sostenitori) le ha dedicato un pensiero: "Era una ragazza solare e un’imprenditrice con tanta voglia di fare bene. Da anni gestiva la Pasticceria Tino di viale Vespucci. Ha perso purtroppo una lunga battaglia che combatteva da molti anni...forse troppi". Dalila lascia il marito e due figlie, i funerali si terranno martedì prossimo, 15 settembre, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe al porto. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia.