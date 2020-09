Calcio Sammarinese: Pieri lancia il Tre Penne, pari tra Cailungo e Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 13 Settembre 2020

Una fase di Cailungo Fiorentino.

Miglior debutto non poteva esserci per Riccardo Pieri, che alla prima in campionato con la maglia del Tre Penne ne fa tre decidendo di fatto da solo la sfida con il Faetano. Sfida che si era fatta totalmente in discesa per i biancoazzurri di Ceci dopo la doppietta del numero 9 e l’acuto di Gai. A meno di 15’ dalla fine, però, il Faetano trova la forza di riportarsi sotto con il rigore di Neri ed il gol di Pasolini, utili per surriscaldare i sette minuti seguenti ma non per spostare l’esito di un incontro che al 1’ di recupero il Tre Penne fa definitivamente suo grazie al terzo centro di Pieri, ora in testa alla classifica dei cannonieri davanti al “doppiettista” Stefanelli.

Se il confronto di Acquaviva è ricco di gol, altrettanto non può dirsi per quello di Domagnano, dove è il San Giovanni a portare a casa il bottino pieno grazie al centro di Nicolò Fancellu. Era appena il 17’ ma, nonostante il tanto tempo a disposizione, il Cosmos non riesce a rimetterla in piedi, anche perché al 53’ Lusini si fa espellere inguaiando ulteriormente la compagine di Protti. Ha infine il sapore dell’occasione persa il punto portato a casa dal Cailungo al termine di un confronto lungamente condotto in superiorità numerica. Il Fiorentino, infatti, resta prematuramente in dieci uomini a causa dell’espressione blasfema uscita dalla bocca di Dall’Ara dopo neanche 9’. Paradossalmente è proprio il Fiorentino a trovare il vantaggio all’alba della seconda frazione di gioco, con Pacchioni, ma il Cailungo riesce almeno ad evitare la beffa grazie alla conclusione di Tadzhybayev che, dopo il rimbalzo sul palo, carambola sul corpo di Berardi e si insacca punendo oltremisura il portiere del Fiorentino, altrimenti autore di una buonissima prova.



TABELLINI



Fiorentino – Cailungo 1-1



FIORENTINO

Berardi; La Serra, Paglialonga, Paoloni, Calzolari (dal 60’ Candoli), Rossini (dal 78’ Cekirri), Dall’Ara, Molinari (dal 78’ Tommasi), Balestra (dall’85’ Ceccoli), Pacchioni (dall’85’ Baizan), Radoi

A disposizione: Terenzi

Allenatore: Enrico Malandri



CAILUNGO

Gallinetta; Ricci (dal 68’ Viespoli), Genghini, Carnesecchi, Iuzzolino, Matteoni, Ura (dal 62’ Vitali), Cecchetti, Urbinati, Rossi, Tadzhybayev

A disposizione: Francioni, Diallo, Baravelli, Veronesi, Ciavatta

Allenatore: Antonio Bianchi



Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Alfonso Gallo, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Carmine Nuzzo

Ammoniti: Pacchioni, Paglialonga, Viespoli, Carnesecchi

Espulsi: Dall’Ara (rosso diretto)

Marcatori: 47’ Pacchioni, 62’ aut. Berardi



Faetano – Tre Penne 2-4



FAETANO

Ermeti; Cavalli (dal 75’ Tomassoni), Ballarini, Musabelliu, Della Valle, Bonavitacola, Muggeo (dal 60’ Grilli), Pasini, Pasolini, Solazzo (dal 39’ Fall), Neri

A disposizione: Guidi, Dominella, Palladino, Moroni

Allenatore: Alessandro Fabbri



TRE PENNE

Migani; Battistini, Cesarini (dal 71’ Nanni), Liverani (dal 51’ Semprini), Lombardi, Genestreti, Gasperoni, Gai, Chiurato, Sorrentino (dal 63’ Ceccaroli), Pieri

A disposizione: Chierighini, Rossi, Cibelli, Zanotti

Allenatore: Stefano Ceci



Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Andrea Guidi, Ernesto Cristiano

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Della Valle, Cavalli, Cesarini

Marcatori: 15’, 49’ e 90+1’ Pieri, 76’ Gai, 80’ rig. Neri, 83’ Pasolini



San Giovanni – Cosmos 1-0



SAN GIOVANNI

Manzaroli; Tasini (dall’86’ Righini), Olivieri, E. Senja, Conti, Comuniello (dal 71’ Urbinati), Magnani, Gobbi, Fancellu (dal 64’ Berardi), Ugolini, Rosti (dal 71’ Moroni)

A disposizione: Arena, Cecchetti, Grieco

Allenatore: Paolo Baffoni



COSMOS

Gregori; Sartini, Mi. Camillini, Lusini, Ma. Camillini (dall’86’ Grassi), Rocchi (dal 58’ Santini), Zaghini (dall’81’ Baschetti), A. Senja (dal 58’ Giovagnoli), Zonzini, Rossi, Mema

A disposizione: Batori, Cavalli, Pari

Allenatore: Cristian Protti



Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Laurentiu Ilie, Erjol Allmeta

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Comuniello, Sartini, Rocchi

Espulsi: Lusini (rosso diretto)

Marcatori: 17’ Fancellu