Circolo Tennis Cicconetti: risultati dei tornei Veterani Over 45-55 e Lady 40

| 09:43 - 13 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Prosegue sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, il torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40.



Over 45, turno di qualificazione: Nicola Manuzzi (4.2)-Matteo Vaccari (4.1, n.1) 6-2, 6-2, Roberto Ugulini (4.4)-Federico Rossi (4.2, n.2) 6-3, 6-1. 1° turno tabellone finale: Ivan Gardini (3.4)-Roberto Rinaldi (3.4) 6-2, 6-4. 2° turno tabellone finale: Bernardino Albertazzi (3.4)-Stefano Siragusa (3.4) 6-4, 6-0, Andrea Covezzi (3.4)-Federici (3.4) 6-2, 6-7, 10-7.



Over 55, 2° turno: Vladimiro Toni (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.2) 4-6, 6-3, 10-4. Turno qualificazione: Maurizio Fabbri (4.1, n.1)-Davide Mazzotti (4.3) 6-2, 6-0, Roberto Meco (4.2)-Andrea Ancona (4.1, n.2) 6-2 e ritiro, Franco Carlini (4.1, n.4)-Marco Pietro Tampieri (4.6) 6-0, 6-0. 1° turno tabellone finale: Giuseppe Agostini (3.5)-Maurizio Maestri (3.5) 6-0, 7-5. Ladies 40, quarti: Jessica Barbieri (4.1)-Irene Carpani (4.1) 6-0, 6-1 Alice Belli (3.5, n.3)-Benedetta Novelli (4.1) 6-3, 3-6, 10-8.