Campionati italiani di acquathlon assoluto: il riminese Crociani campione italiano

| 09:11 - 13 Settembre 2020

Alessio Crociani.

Si sono assegnati a Recco, in provincia di Genova, i titoli tricolori di Aquathlon del 2020: confermati, infatti, i Campionati Italiani in programma per sabato 12 settembre organizzati da Qualitr.



Alessio Crociani (TTR) e Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) sono i campioni italiani di Aquathlon 2020. Nella gara maschile, argento a Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) e bronzo a Nicolò Strada, anche lui riminese, (Raschiani Triathlon Pavese), in ambito femminile, piazza d'onore a Bianca Seregni (DDS) e terzo posto per Costanza Arpinelli (Minerva Roma).

Quarto posto per Nicolò Ragazzo (The Hurricane) e Myral Greco (Minerva Roma) e quinta posizione per Alessandro De Angelis (Minerva Roma) e Asia Mercatelli (Raschiani Triathlon Pavese).

I Tricolori di Recco si sono svolti con un percorso di 2.5 km di corsa, 1 km di nuoto e ancora 2.5 km di corsa.