Meteo: prosegue sul riminese l'estate settembrina, almeno fino al 17 settembre

| 09:11 - 13 Settembre 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 13/09/2020 ore 9:00



Lunedì 14 Settembre 2020

Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +20°C, massime comprese tra +27°C e +29°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione da Nord-Est nel pomeriggio, localmente moderati sui rilievi.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo nel pomeriggio.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 15 Settembre 2020

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino con graduale aumento della copertura nuvolosa stratificata da Ovest verso Est nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +21°C, massime comprese tra +27°C e +29°C.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 16 Settembre 2020

Stato del cielo: in prevalenza sereno con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +20°C, massime comprese tra +27°C e +29°C.

Venti: deboli occidentali al mattino, tendenti a disporsi da Nord-Est dal pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: campo di alta pressione in graduale indebolimento con maggiore nuvolosità in transito a ridosso del fine settimana e possibile incremento dell’instabilità. Temperature in flessione su valori prossimi alla media o lievemente superiori.

