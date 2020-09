Calcio Sammarinese: esordio convincente per La Fiorita e Pennarossa

Sport

Repubblica San Marino

| 19:55 - 12 Settembre 2020

Immagini della gara tra Domagnano e Virtus (foto FSGC).

Il nuovo Campionato Sammarinese è finalmente iniziato. Dopo anni nei quali le quindici formazioni iscritte alle competizioni nostrane venivano ripartite in due distinti gironi, la regular season torna a ricompattarsi in un girone unico. Esordi convincenti per La Fiorita e Pennarossa, che raccolgono l’intera posta in gioco al termine dei primi novanta minuti: a Montecchio è sufficiente la rete di Armando Amati che – arrivata poco prima del quarto d’ora – è anche la prima della stagione 2020-21. Libertas già in dieci uomini per l’espulsione di Righini dopo appena sette giri di lancette ed incapace di rimettere il risultato in parità nonostante l’incredibile cartellino rosso rimediato da Peluso, espulso durante il cooling break della ripresa, avesse riportato la parità di effettivi in campo tra le formazioni di Berardi e Papini.



Successo anche per il Pennarossa di Andy Selva, chiamato subito ad un test di spessore contro la Folgore. Il club di Falciano può rammaricarsi per il rigore calciato sul palo da capitan Nucci al 35’ e la scarsa incisività sotto porta. Che non fa difetto a Mattia Stefanelli: la punta sammarinese, ai più noto per la rete siglata ad Oslo in un Norvegia-San Marino di qualche anno fa, ha regalato la prima gioia al suo allenatore ed al tempo compagno di stanza Selva. Una rete per tempo fanno schizzare Stefanelli al comando della classifica marcatori ed il Pennarossa a quota tre punti in classifica.



Pareggi invece a Fiorentino ed Acquaviva. Se l’incrocio tra Domagnano e Virtus ha posticipato di almeno una giornata la prima esultanza per le squadre di Bizzotto e Sarti, che si sono annullate a vicenda senza colpo ferire, Juvenes-Dogana e Murata. I bianconeri ripartono dalla certezza Eric Fedeli, il quale riprende a gonfiare le reti avversarie come aveva lasciato la scorsa primavera: il suo gol al 57’ non basta ai ragazzi di Fabbri per partire con una vittoria, sfumata nel finale per effetto del pareggio a cura di Baldini.



Con il Tre Fiori di riposo, anche in vista dell’impegno di giovedì prossimo nel Secondo Turno Preliminare di Europa League e relativa trasferta a Riga, domani toccherà al Tre Penne di Ceci – atteso dal confronto col Faetano –. In campo anche Fiorentino-Cailungo e San Giovanni-Cosmos, come sempre a partire dalle ore 15:00.



I TABELLINI



Domagnano - Virtus 0-0



DOMAGNANO

Leardini, Ghetti, Ambrogetti, Cangini, Angelini, Biordi, Ceccaroli (dall’84’ Bianchini), Semprini (dal 69’ Brighi), Parma (dall’86’ Faetanini), G. Rossi, Simoncelli

A disposizione: Francioni, De Biagi, Rosa, D. Venerucci

Allenatore: Roberto Sarti



VIRTUS

Stimac, Mantovani, D’Altri, Giacomoni, Rigoni, Alijahej (dal 46’ Marigliano), Baiardi (dal 69’ Ciacci), Santucci (dal 90’ Limouni), Battistini, Angeli, Lago

A disposizione: Paolini, Bonfé, Liverani, Tosi

Allenatore: Luigi Bizzotto



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Leonardo Battista ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Semprini, Parma



Pennarossa - Folgore 2-0



PENNAROSSA

A. Semprini, Baldani (dal 62’ Vittozzi), Martin, Adami Martins, Cola, Raffelli, Hirsch, Sebastiani, Stefanelli (dall’85’ Ciacci), Halilaj, Colagiovanni

A disposizione: Valentini, De Biagi, Conti, Fabbri, Souare

Allenatore: Andy Selva



FOLGORE

Bicchiarelli, Sottile, Nanni, Rosini, Brolli, Piscaglia, Domeniconi (dal 76’ Bernardi), Bezzi, Nucci, Dormi, Badalassi (dall’86’ Garcia)

A disposizione: E. Semprini, Francioni, Matteo Giardi, Mattia Giardi, Lisi

Allenatore: Omar Lepri



Arbitro: Marco Avoni

Assistente: Francesco Mineo e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Marcatori: 40’, 76’ Stefanelli

Ammoniti: Baldani, Adami Martins, Sebastiani, Halilaj, A. Semprini, Bezzi



Juvenes Dogana - Murata 1-1



JUVENES-DOGANA

Manzaroli, T. Raschi, Quaranta (dal 46’ Acquarelli), Muccini (dal 64’ Rossi), Boldrini, M. Cevoli (dal 43’ J. Raschi), Gatti, Gori, Baldini, Merli, Protino

A disposizione: Gobbi, Baldazzi, L. Cevoli, Parrotta

Allenatore: Manuel Amati



MURATA

Benedettini, Rinaldi, Bozzetto, Arrigoni, Sacco, Tomassini, Tani, Salvatori (dall’84’ Nanni), Campidelli, Pippi (dal 78’ Babboni), Fedeli

A disposizione: Broccoli, Toccaceli, Casadei, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri



Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Alfonso Giannotti ed Andrea Clementi

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Marcatori: 57’ Fedeli, 88’ Baldini

Ammoniti: Boldrini, Gatti, J. Raschi, Rossi, Rinaldi, Tani



La Fiorita - Libertas 1-0



LA FIORITA

Vivan, Amati, Brighi, Di Maio, Marco Gasperoni, Grandoni, Loiodice, Pancotti (dal 64’ Pieri), Peluso, Rinaldi (dal 74’ Zafferani), Michelotti (dal 46’ Matteo Gasperoni)

A disposizione: Venturini, Errico, Miori, Santi

Allenatore: Nicola Berardi



LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Sartori, Narducci (dall’84’ Alvarez), Tisselli, Pesaresi, Gaiani (dal 61’ Ulizio), Golinucci, Bernacci, Righini, Luzzi (dall’87’ Morelli)

A disposizione: Zavoli, Obeng, Ercolani, Stacchini

Allenatore: Mirko Papini



Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon e Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchi

Marcatori: 13’ Amati

Ammoniti: Amati, Michelotti, Marco Gasperoni, TIsselli, Golinucci, Bernacci

Espulsi: Righini, Peluso