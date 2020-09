FOTO Spettacolo Motomondiale a Misano: per la gara di domenica attesi 10.000 spettatori

Sport

Misano Adriatico

| 17:55 - 12 Settembre 2020

Foto Snapshot.

Nel segno dello spettacolo. Quello del pubblico, che può nuovamente infiammarsi d’entusiasmo ad ogni passaggio dei beniamini davanti alle tribune e quello delle straordinarie prestazioni in pista dei piloti, capaci di girare con tempi nettamente al di sotto di quelli dello scorso anno. Ci sono tutte le condizioni per vivere domani una giornata memorabile al Gran Premio Lenovo di San Marino e Riviera di Rimini. Sulle tribune il pubblico salirà a 10.000 presenze, il massimo consentito dalle attuali norme, col piano della sicurezza che avrà l’esame più importante e che in queste prime due giornate ha funzionato benissimo.

Ciò anche per la disciplina del pubblico, rigoroso nell’uso delle mascherine, paziente ai gate per il controllo delle temperature e generalmente attento alle indicazioni dei 700 steward. Da rilevare una corposa presenza di stranieri, pure questo un buon segnale per questo storico primo Gran Premio aperto al pubblico nel 2020.

Domani sarà vietata l’invasione di pista a fine gare ed il deflusso dalle tribune sarà regolato dagli steward per evitare assembramenti.



LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO PICCIONI. La buona affluenza di pubblico al Misano World Circuit, in occasione delle qualifiche del Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, non ha creato particolari problemi alla viabilità, né in fase di arrivo al circuito, né in fase di deflusso. "La prova generale in vista della gara di domani è andata bene – commenta il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni -. Il flusso di traffico è stato ben gestito e tutto è filato per il meglio, grazie al grande lavoro di controllo e informazione svolto dal personale addetto alla sicurezza all'interno del circuito e dalle forze di polizia all'esterno. C'è stata grande compostezza e collaborazione anche da parte dei visitatori, tutti muniti di mascherina. Il tempo ha fatto la sua parte, regalando condizioni splendide. Tutto fa presagire che domani sarà una gran bella giornata di gara ed è anche di buon auspicio in vista del Gran Premio del prossimo weekend".



AUTOGRAFI DIGITALI, IL PROGRAMMA DI DOMANI. Prosegue anche domani l’iniziativa ‘autografo digitale’. Gli appassionati potranno riceverlo personalizzato dai piloti del motomondiale direttamente sul proprio smartphone, grazie all’App Stargraph. I piloti potranno fare l’autografo in via digitale su iPad, scattarsi una foto e inviarlo ai fan. Dopo il warm up di domani sarà a disposizione il tester Ducati, Michele Pirro.