Giovane spacciatore colto sul fatto a Bordonchio con hashish e cocaina

| 15:53 - 12 Settembre 2020

La droga sequestrata dai Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 11 settembre) i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato un 22enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia, notato a Bordonchio e sottoposto ad accertamenti: con sé aveva 207 grammi di hashish e 22 grammi di cocaina, tutti divisi in dosi. Dopo la convalida dell'arresto, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane, residente a Bellaria Igea Marina, è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere, in attesa del processo, che si terrà nei prossimi mesi.