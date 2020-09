Misano: in Motogp dominio Yamaha, pole Vinales e Rossi quarto

Sport

Misano Adriatico

| 15:49 - 12 Settembre 2020

Vinales (foto SnapShot).

Maverick Vinales sulla Yamaha ha conquistato la pole del Motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima tappa del mondiale 2020. Ottimo secondo tempo per Franco Morbidelli, seguito dal leader del mondiale Fabio Quartararo. Quarto tempo e seconda fila per Valentino Rossi. E' dominio assoluto delle Yamaha nelle qualifiche del motogp di Misano. Quattro moto della casa giapponese occupano i primi quattro posti della griglia di partenza della sesta prova del Mondiale 2020 in programma domani. Il quinto tempo è stato fatto dall'australiano Jack Miller, poi Francesco Bagnaia, Alex Rins è settimo, Joan Mir ottavo Andrea Dovizioso nono e Johnny Zarco decimo. Vinales ha fatto il record della pista, percorrendo il miglior giro in 1'313411 staccando Morbidelli di 312 millesimi, Quartararo di 380 e Rossi di 466.



MOTO 3. Il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) ha conquistato la sua prima pole in carriera in Moto3, segnando il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In prima fila, tutta di marca Honda, ci saranno domani anche Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki, poleman e vincitore nel 2019 sulla pista di Misano. Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) è il migliore degli italiani e miglior pilota Ktm, apre la seconda fila, dove ci sono anche Romano Fenati (Husqvarna) e Raul Fernandez. Tra gli altri italiani, Celestino Vietti ha fatto segnare il settimo tempo, Tony Arbolino il nono e Riccardo Rossi il 12/o.