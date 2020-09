Sport

Rimini

| 14:10 - 12 Settembre 2020

Alex Ambrosini nel Rimini 2017-18.

Colpo di mercato del Rimini, che si è aggiudicato le prestazioni di Alex Ambrosini. L'attaccante classe 1986 torna in biancorosso: cresciuto nel vivaio ai tempi della Cocif, esordiente in B nella stagione 2005-06, aveva giocato nel Rimini di Grassi nella stagione 2017-18, quella conclusa al primo posto dal campionato di Serie D. In carriera, tra le altre, ha vestito anche le maglie di Fano, Teramo, Maceratese, Imolese, Forlì ed Ancona realizzando in 414 gare un totale di 152 goal.