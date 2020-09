Santarcangelo celebra l'anniversario della liberazione: le iniziative

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:31 - 12 Settembre 2020

Giovedì 24 settembre ricorre il 76° anniversario della Liberazione di Santarcangelo dal nazifascismo, che la città celebra con due iniziative organizzate dal Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e altre associazioni del territorio, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.

Alle ore 9,30 di giovedì 24 settembre si svolgeranno le celebrazioni istituzionali della ricorrenza. Nell’occasione sarà inaugurata una nuova targa del percorso “Memoria dei luoghi, memoria delle voci”, dedicata quest’anno al partigiano Libero Darolt. La sindaca Alice Parma e la presidente provinciale dell’ANPI, Giusi Delvecchio, ricorderanno Darolt insieme ai suoi familiari, in una cerimonia alla quale saranno invitate anche le scuole di Santarcangelo che si terrà in un luogo al momento in corso di definizione.

In serata, alle ore 21 presso il teatro Lavatoio, è in programma invece la lettura scenica tratta dal saggio di Umberto Eco “Il fascismo eterno”, con Elisa Angelini e Remo Vigorelli. La disponibilità di posti in sala sarà limitata nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid-19, quindi è obbligatoria la prenotazione al numero 333/2257137 (chiamata o messaggio WhatsApp) o all’indirizzo mail anpisantarcangelo@gmail.com.