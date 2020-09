Visita a Cattolica del comandante generale della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino

Attualità

12 Settembre 2020

L'ammiraglio Ispettore Capo Pettorino con Gennari e Piccioni.

Si è svolta ieri mattina, venerdì 11 Settembre, la visita del Comandante Generale del Corpo della Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, presso l'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica. L'Ammiraglio Pettorino ha incontrato il personale dipendente, guidato dal Comandate Maresciallo Maurizio Spanò, manifestando vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto e ringraziandolo per l'impegno costante al servizio della collettività e della comunità locale in sinergia con il territorio, che vanta storia e tradizioni fortemente legate al mare, da sempre votato al turismo ed alla pesca. Nell'occasione il Comandate Generale ha avuto modo di incontrare e scambiare qualche battuta con i sindaci di Cattolica, Mariano Gennari, e di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni.