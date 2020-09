Calcio femminile: San Marino, arriva il difensore inglese Sampson

Sport

Repubblica San Marino

| 11:08 - 12 Settembre 2020

Vyan Sampson con la maglia di San Marino (foto SMAcademy).

Sono stati definiti questa mattina i gironi della Coppa Italia TIMVISION. Il sorteggio non ha sorriso particolarmente alla San Marino Academy, finita nello stesso girone della Fiorentina, finalista (assieme alla Juventus) dell’ultima edizione del torneo. L’altra squadra appartenente al Girone C – quello delle Titane – è la Riozzese Como. Si parte domenica 27 settembre: la Fiorentina, testa di serie, riposerà, mentre la San Marino Academy farà visita alla Riozzese Como. Fischio d’inizio alle 15:00. La seconda giornata è calendarizzata per domenica 1° novembre, quando l’Academy riposerà. Ultimo impegno della fase a gironi, quello di domenica 22 novembre, quando le Biancoazzurre ospiteranno la Fiorentina. Soltanto le prime classificate di ognuno degli otto gironi avranno accesso ai Quarti di finale.



Intanto l’Academy piazza un altro colpo in entrata. È delle ultime ore, infatti, il tesseramento di Vyan Sampson, difensore inglese classe 1996. Molto forte fisicamente, la giocatrice di origini giamaicane predilige il piede destro e vanta un passato all’Arsenal, con cui ha fatto il debutto in prima squadra nell’ottobre 2014 e con cui ha vinto la FA WSL Cup nel 2015. Tesserata poi con il West Ham, Sampson è approdata nel 2019 al London City Lionesses, con cui ha disputato la Championship, ossia la seconda divisione del campionato femminile inglese. A livello di Nazionali ha giocato nell’ Under 17 e nell’Under 19 dell’Inghilterra; nel primo caso ha a curriculum anche un gol, segnato a Israele.