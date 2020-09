Michele Vianello conquista il torneo Open del Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 11:00 - 12 Settembre 2020

La premiazione dei finalisti.

Michele Vianello si conferma “fuori categoria” e venerdì sera in una finale a senso unico ha battuto 6-2, 6-0 il sammarinese Marco De Rossi, aggiudicandosi così da protagonista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il 1° trofeo “Pleion-Climaservice” (1.500 euro di montepremi). Nel match clou non c’è stata storia, netta la superiorità del 19enne ravennate, allievo della Ravenna Tennis Academy, classifica 2.3 e testa di serie n.1, sul 2.5 sammarinese, seguito a bordo campo dal nuovo responsabile del settore tecnico della Federazione del Titano, Stefano Galvani. Comunque per entrambi ottimo torneo, coronato da una finale giocata in una bella cornice di pubblico. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Ct Cicconetti, Roberto Raffaelli e dal giudice di sedia, Franco Ubalducci.



Intanto prosegue, sempre sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, il torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40. Over 45, 2° turno: Roberto Ugulini (4.4)-Alberto Caroni (4.3) 6-0, 6-3, Nicola Manuzzi (4.2)-Daniele Lusini (4.3) 6-1, 6-2. Over 55, 1° turno: Roberto Meco (4.2)-Alberto Conficconi (4.2) 6-1, 6-0. 2° turno: Marco Pietro Tampieri (4.6)-Giorgio Pierani (4.3) 5-7, 5-5 e ritiro. Turno qualificazione: Maurizio Fabbri (4.1, n.1)-Davide Mazzotti (4.3) 6-2, 6-0, Giovanni Venturini (4.2)-Carlo Castelvetro (4.1) 6-3, 6-1.