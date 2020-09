Rimini ed Emotion Bike, un'estate ripartita in bici tra Valconca e Valmarecchia

Attualità

Rimini

| 10:27 - 12 Settembre 2020

Escursione in Valmarecchia.

Diffusione del cicloturismo e delle nuove e-bike, crescita dell’utilizzo delle due ruote negli spostamenti urbani di ogni giorno e nel tempo libero, crescono ormai da alcuni anni. E nell’estate post lockdown il trend non si è fermato. Anzi si è rafforzato.

È quanto illustra Eugenio Giovanardi, uno dei soci della riminese Emotion Bike, in occasione dell’Italian Bike Festival, in programma questo fine settimana (11-13 settembre) nella cornice di Piazzale Fellini, uno dei luoghi più belli del capoluogo della riviera: “Tra inizio giugno e fine agosto abbiamo avuto una crescita delle richieste di affitto di e-bike del 200% superiore a quella della scorsa estate. Oltre 400 il loro numero complessivo. Questo nonostante la quasi scomparsa del nostro target di riferimento, i turisti stranieri, in particolare del nord e centro Europa. Il noleggio giornaliero è esploso per tutti i clienti 'local' che vogliono godersi un giorno alternativo e non sono preparati tecnicamente o fisicamente per pedalare per 60 km o affrontare percorsi in salita, godendosi l'entroterra la natura e la straordinaria offerta enogastronomica del nostro territorio”.

Del resto la bicicletta corrisponde pienamente ai nuovi comportamenti e stili di vita richiesti dal distanziamento post lockdown. Su due ruote si va in gruppo mantenendo senza problema il corretto spazio tra persone, si affrontano percorsi e si scelgono destinazioni poco affollate e la rivoluzione operata dalle e-bike ha reso universale l’uso delle due ruote, sottolinea Eugenio Giovanardi: “Contrariamente a quello che si pensa sulla pedalata assistita, che viene spesso avvicinata all'idea di un utilizzatore over 60, in questa stagione abbiamo avuto una costante richiesta da tantissimi gruppi di giovani e da interi nuclei familiari con figli tra i 10 e 14 anni”.

Mete più gettonate, per chi lo desiderava accompagnati dalle nostre guide, i percorsi Mountain bike della Valconca e Valmarecchia, con le fermate di maggiore alla Ottaviani Winery (dotata anche di colonnina free per la ricarica elettrica), Collina dei Poeti e Cantina Fiammetta. Novità assoluta: appuntamenti di team building aziendale, compleanni e addii al celibato, in sella alla bici.

Risultati raggiunti grazie alle collaborazioni aperte da Emotion Bike con enti di promozione quali Visit Romagna, Gal Valmarecchia, con testate come Lonely Planet e trasmissioni televisive di Rai News 24 ed il format Mediaset Donnavventura. Senza dimenticare il consolidato rapporto con il marchio Garelli, con si è sviluppato anche il nuovo servizio di vendita di e-bike nuove e usate. Infatti, numerose persone dopo aver noleggiato la loro mountain bike hanno deciso di ritirarla, innamorandosi delle inaspettate possibilità offerte dalla pedalata assistita.

E già da questo autunno partono iniziative per consolidare e proiettare nel 2021 i risultati raccolti quest’estate. A fine anno sarà on line una vera e propria piattaforma digitale che creerà una rete tra noleggiatori di e-bike della riviera e dell’entroterra romagnolo. Obiettivo: aumentare la distribuzione di e-bike tra i numerosi borghi storici dell'entroterra e collegare in macro-sharing i principali punti di interesse dei cicloturisti e gli operatori del settore della Valmarecchia e Valconca. Ad accompagnare l’investimento del marchio Emotion Bike, la prossima apertura di nuovi punti rental e tour in Umbria, Toscana e Marche.



www.emotion-bike.it