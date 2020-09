Troppa nostalgia del’Italia, espulsa dal territorio nazionale, rientra clandestinamente: arrestata

Cronaca

09:56 - 12 Settembre 2020

Nonostante l’espulsione dal territorio nazionale avvenuta nel 2019, era tornata a Rimini, incurante del divieto di rientro ancora in atto (la scadenza è prevista nel 2022): verso le ore 21.00 di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato una donna di 33 anni originaria dell’Albania con numerosi precedenti per stupefacenti.

La straniera, poi accompagnata in Questura e tratta in arresto, abitava con l’ex marito, 40enne originario dell’Albania, anche lui inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e perciò denunciato. La 33enne, una volta fermata dai poliziotti, ha raccontato che, dopo essere stata in Italia, ritornare in Albania era stato per lei traumatico: aveva infatti provato le prelibatezze culinarie dell’Italia e il cibo albanese non soddisfaceva più il suo palato, non trovare le tipicità italiane nei supermercati, le faceva ancor più sentire la mancanza del Bel paese.

La signora non ha mancato di fare apprezzamenti anche sul fascino degli uomini italiani, che a suo dire sono grandi “amatori”.