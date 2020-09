Motogp a Misano: nelle libere 2 Quartararo il più veloce, Rossi quinto

Sport

Misano Adriatico

| 16:23 - 11 Settembre 2020

Moto targate Yamaha padrone della situazione nelle libere 2 del Gran Premio di Misano classe MotoGp. Il miglior tempo in 1'32''189 è del francese Fabio Quartararo che ha preceduto di 178 millesimi Franco Morbidelli. Buon quinto tempo per Valentino Rossi (+0''543) che ha beffato il compagno di squadra Maverick Vinales (+0''553). Prima delle Ducati quella di Danilo Petrucci settima, mentre Andrea Dovizioso chiude con l'undicesimo crono in 1'32''936. In moto 2 il più veloce è il riminese Enea Bastianini (1’36″933), quarto posto a 248 millesimi dal leader per Nicolò Bulega, quinto Luca Marini a 0.278 dalla prima posizione. Settimo Marco Bezzecchi.