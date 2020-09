Rimini: al via i nuovi corsi per imparare a usare pc e smartphone

Attualità

Rimini

| 15:40 - 11 Settembre 2020

Corsi di alfabetizzazione online.

Dopo la pausa estiva, ripartono i corsi online, gratuiti e aperti a tutti, organizzati da Pane e Internet. il progetto del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.

Il corso di alfabetizzazione online di 1° livello introduce all’utilizzo dello smartphone. Il corso di alfabetizzazione online di 2° livello al personal computer è rivolto a chi vuole acquisire maggiore autonomia. Per informazioni: Punto Pane e Internet del Comune di Rimini, piazza Cavour 29 - Tel. 0541 704704; e-mail: paneeinternet@comune.rimini.it