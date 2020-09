Il 19 ottobre parte cantiere per le rotatorie sulla Strada Statale 16, cruciali per la viabilità

Attualità

Rimini

| 14:35 - 11 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Lunedì 19 ottobre partiranno gli interventi per la nuova Strada Statale 16. Società Autostrade aprirà i cantieri, con la recinzione delle aree e le procedure di bonifica bellica, per la nuova rotonda all'incrocio con la Consolare per San Marino, per la nuova rotonda e strada per Coriano e Montescudo Montecolombo, per le piste ciclabili a Rimini di attraversamento monte mare, per il collegamento tra le vie Venezia e Udine a Riccione e per il tratto di strada tra le vie Berlinguer e Tavoleto a Misano Adriatico. Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi annuncia un incontro nei prossimi giorni con Anas «per fare il punto e definire il progetto, che dovrà tenere conto delle criticità sorte nel confronto avuto negli anni scorsi».