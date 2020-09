Quindici mezzi in più dal 14 settembre per il trasporto pubblico scolastico

Attualità

Rimini

| 14:25 - 11 Settembre 2020

Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), in accordo con la Provincia di Rimini, alla luce delle recenti linee guida nazionali in materia di trasporto pubblico che consentono un riempimento massimo dei mezzi non superiore all’80% dei posti omologati, ha stabilito di potenziare il servizio a partire da lunedì 14 settembre, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.



Sono 15 i mezzi aggiuntivi che garantiranno il potenziamento del programma di esercizio nel bacino della provincia di Rimini, soprattutto per rispondere alle esigenze degli istituti scolastici alle prese con una redazione degli orari resa quest’anno complessa dalle misure di sicurezza anti Covid-19.



Anche MetroMare contribuirà a raggiungere l’obiettivo di assicurare il trasporto degli studenti, soprattutto per le scuole in prossimità del lungomare e non solo.