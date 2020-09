Rimini: gli interventi sulla viabilità per facilitare l'ingresso a scuola degli studenti

Attualità

Rimini

| 14:23 - 11 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A Rimini sono stati disposti interventi alla viabilità per accompagnare in sicurezza il rientro in classe degli studenti riminesi, liberando gli spazi in prossimità degli accessi scolastici e agevolando il passaggio del trasporto pubblico locale.



Tra i principali interventi rientra certamente la nuova zona a traffico limitato di Torre Pedrera, la messa in sicurezza di via Sforza, con la realizzazione della nuova pista ciclabile e l’inserimento, in prospettiva, del senso unico. Ancora, la protezione degli accessi pedonali in via Cappelini, anche per favorire e mettere in sicurezza il percorso pedonale dal vicino al parcheggio al nido. Così come si sta intervenendo, sempre in tema di messa in sicurezza degli accessi pedonali, anche in via Gadames e via Crispi in prossimità della primaria De Amicis. A Santa Giustina si interverrà su via Villalta per facilitare l'accesso alla primaria Zoebeli mentre, per la nuova primaria "Montessori", sarà messo in sicurezza un attraversamento pedonale su via Cuneo. Fanno parte di questa serie di interventi anche quelli necessari a trasformare via Sacramora da doppio senso di circolazione a senso unico con corsia preferenziale, su cui in direzione centro città - Viserba potranno circolare solo i mezzi del trasporto pubblico locale e scolastico, oltre al servizio dei taxi.



Si è intervenuto anche per liberare diversi altri accessi scolastici attraverso lo spostamento in altre aree vicine per i parcheggi, garantendo maggiore spazio di movimento per l’entrata ed uscita degli studenti. Inoltre, in alcune delle zone più sollecitate dalla viabilità cittadina – come ad esempio via Sacramora o via Coletti è già stato predisposto l’intervento della polizia locale per dirigere il traffico. Nei primi giorni, per accompagnare la riapertura delle scuole, è prevista anche la presenza di facilitatori e steward nei punti strategici di interscambio del trasporto pubblico. Una azione messa in campo dall’agenzia e dal gestore del trasporto pubblico locale sul bacino riminese.